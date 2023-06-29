الاتحاد الأوروبي يبحث عن اتفاق مع تونس لمكافحة الهجرة

بروكسل (وكالات)

بحث قادة دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل، أمس، إنجاز اتفاق مع تونس يهدف إلى مكافحة الهجرة وضبط شبكات المهرّبين، بعد أسبوعين على إحدى أسوأ كوارث غرق قوارب المهاجرين في البحر المتوسط. وكانت المفوضية الأوروبية تأمل أن تنجز قبل موعد القمة القارية، بروتوكول تعاون مع تونس من أجل «شراكة شاملة» تتضمن شقاً متعلقاً بالهجرة.

وتأمل بروكسل في توسيع هذا النمط من التعاون في مرحلة لاحقة ليشمل دولاً أخرى من حوض المتوسط. والشراكة التي تشمل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والتعاون في مجال الطاقة النظيفة، تلحظ مساعدة مالية تتجاوز قيمتها مليار يورو.

وجاء الإعلان عن العرض في 11 يونيو خلال زيارة لتونس قامت بها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، ونظيرها الهولندي مارك روته.

ويشمل الاقتراح الأوروبي منح تونس مساعدة مالية طويلة الأمد بقيمة 900 مليون يورو، ومساعدة بقيمة 150 مليوناً يتم صرفها فوراً في الميزانية، وحزمة بقيمة 105 ملايين لإدارة الهجرة في 2023.