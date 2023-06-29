الحجاج يواصلون رمي «الجمرات» والمتعجلون يغادرون

مكة المكرمة (الاتحاد)

يواصل حجاج بيت الله الحرام اليوم الجمعة رمي الجمرات في ثاني أيام التشريق، بينما بدأ أغلب الحجاج من المتعجلين في حزم أمتعتهم لمغادرة مشعر منى، وذلك بعد رمي الجمرات الثلاث قبل غروب شمس اليوم الـ12 من ذي الحجة.

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية «واس»، أمس: «توجه حجاج بيت الله الحرام اليوم ثاني أيام عيد الأضحى المبارك إلى منشأة الجمرات بمشعر منى».

ويقوم الحجاج برمي الجمرات الثلاث، مبتدئين بالجمرة الصغرى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة، تأسيًا واتباعاً للرسول الكريم، عليه أفضل الصلاة والسلام، وفق المصدر ذاته.

وخصصت مسارات متعددة لتوزيع الحشود على الأدوار المتعددة لمنشأة الجمرات لضمان انسيابية حركة الحجيج.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس» أنه من أجل ضمان انسيابية حركة الحجيج تم تخصيص مسارات لتوزيع الحشود على الأدوار المتعددة لمنشأة الجمرات التي شيدت بطريقة هندسية تراعي توزيع كثافة الحجيج في الرمي وتربطها بجسور للمشاة مع قطار المشاعر والمناطق المحيطة بمخيمات الحجاج في منى.

ويجوز إذا رمى الحاج الجمرات الثلاث أيضاً اليوم الجمعة الموافق ثاني أيام التشريق اتباعاً للسنة النبوية الانصراف من مشعر منى إذا كان متعجلاً، وتسمى النفرة الأولى، وبذلك يسقط عنه المبيت ورمي الجمرات في اليوم الثالث من أيام التشريق بشرط أن يخرج من منى قبل غروب الشمس وإلا لزمه البقاء لليوم الثالث.

وفي اليوم الثالث من أيام التشريق الذي يصادف غداً السبت، يرمي الحاج كذلك الجمرات الثلاث كما فعل في اليومين السابقين ثم يغادر منى إلى مكة، ويطوف حول البيت العتيق للوداع.

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الحج والعمرة في السعودية تمكين 450 شخصاً من ذوي الهمم والأيتام من أداء فريضة الحج.

وأعلنت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس» أن المبادرة تهدف إلى تمكين وإتاحة الفرصة لذوي الهمم والأيتام من أداء فريضة الحج بكل يسر وسهولة، إضافة إلى تعزيز دورهم في المجتمع، بُغية تأديتهم مناسكهم بيسر وسهولة.

وبيّنت الوزارة أنه جرى توفير سيارات حديثة ومجهزة للتنقل، وتخصيص مسارات خاصة لأداء المناسك داخل المشاعر، إلى جانب توفير الخدمات التي تلبي احتياجاتهم مثل الأدوية والمستلزمات، ومترجمي إشارة، ولغة برايل، بهدف الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لهم.

والإثنين الماضي بدأت أول أيام الحج بيوم التروية وتلاها التوجه لمشعر منى ثم الصعود إلى جبل عرفات بالركن الأعظم في المناسك، قبل أن يبدأ الحجاج نحر الأضاحي والعودة لرمي الجمرات بأول أيام العيد لمدة 3 أيام.

والثلاثاء أعلنت السعودية، أن إجمالي عدد حجاج هذا العام سجل أكثر من 1.8 مليون حاج بينهم أكثر من 184 ألفاً من الداخل، من أكثر من 150 دولة، ويعد موسم الحج الحالي أول حج يشهد عودة كاملة للحجاج منذ جائحة كورونا.

وبلغ عدد الحجاج خلال الموسم الماضي 899 ألفًا و353، فيما اقتصر موسم الحج لعام 2021 على مشاركة 60 ألفًا فقط من داخل المملكة، وشهد موسم عام 2020 نحو 10 آلاف من داخل السعودية فحسب، مقارنة بنحو 2.5 مليون في 2019 من كافة أرجاء العالم.