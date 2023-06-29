الحوثي يقصف النازحين في تعز

عدن (الاتحاد)

استهدفت جماعة الحوثي في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، تجمعات للنازحين غرب تعز، دون مراعاة لقدسية هذه المناسبة.

وأفادت مصادر محلية بأن الحوثيين استهدفوا تجمعات النازحين في «وادي الحناية» غرب تعز، بقذائف هاون، مؤكدة أن قذيفتي هاون سقطتا بالقرب من الخيم، ما أثار الخوف والفزع في صفوف الأهالي خاصة النساء والأطفال.

وفي سياق متصل، أصيب عدد من الجنود أمس، إثر هجوم طيران مسيرة شنته جماعة الحوثي استهدف مواقع القوات اليمنية المشتركة في قطاع «الفاخر» بمحافظة الضالع. وذكرت مصادر عسكرية أن «عدة جنود أصيبوا بهجوم طيران حوثي مسير في جبهة الفاخر».

يأتي هذا في ظل التصعيد الحوثي في الجبهات والتحشيدات المستمرة إلى جبهات محافظة تعز بالرغم من الهدوء في الهدنة غير المعلنة تزامناً مع الجهود الدولية والأممية والإقليمية لإنهاء الحرب وإحلال السلام في اليمن.