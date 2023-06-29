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الأمم المتحدة: توفير الخدمات الأساسية لـ 60% من الليبيين

الأمم المتحدة: توفير الخدمات الأساسية لـ 60% من الليبيين
30 يونيو 2023 01:18

حسن الورفلي (بنغازي)

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أصدرت الأمم المتحدة في ليبيا تقريراً يلقي الضوء على النتائج الجماعية التي أحرزتها 16 وكالةً وصندوقاً وبرنامجاً تابعاً لها، فضلاً عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في عام 2022. 
وأكدت الأمم المتحدة أنها عملت في ليبيا مع 23 وزارة و66 مؤسسة حكومية، ومع المجتمع المدني والقطاع الخاص، لإعادة توفير الخدمات الاجتماعية الأساسية أو الحفاظ على تلك الخدمات لصالح 60% من السكان. 
وبينت الأمم المتحدة أن 60 ألف شخص حصلوا على خدمات الصرف الصحي الأساسية، و119 ألف شخص حصلوا على مياه صالحة للشرب بشكل مستدام، و156 ألف شخص استفادوا من خدمات الرعاية الصحية الإنجابية ورعاية الأم وحديثي الولادة والأطفال.
وأضافت الأمم المتحدة أن 4581 عاملاً تلقوا التدريب في المجال الصحي، و81450 شخصاً تلقوا الدعم النفسي أو الدعم النفسي الاجتماعي، كما حصل 39419 طفلاً على التعليم، كما استفاد 20 ألف طفل في 16 بلدية من دروس تعويضية لمساعدتهم على اللحاق بالركب التعليمي.

الأمم المتحدة
ليبيا
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