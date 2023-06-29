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تقرير: أميركا على وشك منح أوكرانيا صواريخ طويلة المدى

جنود أوكرانيون يطلقون صواريخ
29 يونيو 2023 22:49

نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال»، اليوم الخميس، عن مسؤولين أميركيين وأوروبيين قولهم إن الولايات المتحدة على وشك الموافقة على منح أوكرانيا نظام صواريخ طويلة المدى.
وتطالب أوكرانيا بهذه الصواريخ منذ بدء أزمتها الحالية في فبراير 2022.
وزودت واشنطن كييف بأسلحة تضم دبابات قتالية وأنظمة صواريخ «باتريوت» للدفاع الجوي ومنظومة راجمات الصواريخ "هيمارس" وغيرها من الأسلحة المتطورة بعشرات مليارات الدولارات. إلا أن واشنطن ظلت، حتى الآن، ترفض إرسال صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا خشية استخدامها لاستهداف الأراضي الروسية.
وسلمت بريطانيا صواريخ «ستورم شادو» بعيدة المدى إلى أوكرانيا لتصبح أول دولة تقدم على هذه الخطوة.

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المصدر: وكالات
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