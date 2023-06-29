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أميركا تعلّق على حرق المصحف في السويد

مات ميلر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية
29 يونيو 2023 22:18

علّقت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، على إقدام متطرف على حرق نسخة من القرآن الكريم في السويد.
وقالت واشنطن، اليوم الخميس، إنها تدين حرق نسخة من المصحف الشريف أمام مسجد في العاصمة السويدية ستوكهولم أمس الأربعاء.
وأوضح مات ميلر، المتحدث باسم وزارة الخارجية، في مؤتمره الصحفي اليومي، إن واشنطن تعتقد أن المظاهرة خلقت «بيئة من الخوف» ستؤثر على قدرة المسلمين وأفراد الأقليات الدينية الأخرى على ممارسة الحرية الدينية.
ووسط حراسة مشددة من الشرطة، أحرق متطرف صفحات من القرآن الكريم أمام المسجد الكبير في العاصمة السويدية ستوكهولم. وكانت شرطة العاصمة السويدية قد صرحت له بالتظاهر، تماشياً مع حماية حرية التعبير، لكنها قالت فيما بعد إنها فتحت تحقيقاً بشأن «إثارة توتر».
ودانت دول ومنظمات دولية عدة، اليوم الخميس، إحراق نسخة من المصحف الشريف، محذرة من أن مثل تلك الأفعال «تحرض» على الكراهية.

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المصدر: وكالات
مات ميلر
إحراق المصاحف
ستوكهولم
السويد
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