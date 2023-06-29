الجمعة 30 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

الحجاج يقضون ليلتهم في مشعر منى

حجاج يتوجهون لرمي الجمرات في مشعر منى
29 يونيو 2023 22:05

يقضي حجاج بيت الله الحرام، ليلتهم في مشعر منى بعد أن أدوا رمي الجمرات الثلاث في أول أيام التشريق.
شهد موسم الحج هذا العام مشاركة أكثر من 1.8 مليون حاج مع إلغاء الحد الأقصى لعمر المشاركين بعد 3 أعوام من اقتصاره على من هم دون الخامسة والستين بسبب القيود التي فرضت في إطار مواجهة جائحة كورونا.
واستعدت السلطات السعودية لوجود هذا العدد الكبير من الناس في مكان واحد ووقت واحد، إذ نشرت فرقاً طبية تضم 32 ألف مسعف و190 سيارة إسعاف في منطقة منى وحدها.
ويرمي الحجاج، غداً الجمعة، الجمرات الثلاث: جمرة العقبة والجمرة الوسطى والجمرة الصغرى في ثاني أيام التشريق. بعدها، يغادر المتعجلون مشعر منى قبل غروب شمس ثاني أيام التشريق. ويبقى من لم يتعجل من الحجاج في منى لرمي الجمرات في ثالث أيام التشريق قبل أن يتوجهوا إلى مكة المكرمة لأداء طواف الوداع.
يقع مشعر منى بين مكة المكرمة ومشعر مزدلفة على بعد سبعة كيلو مترات شمال شرق المسجد الحرام، وهو حد من حدود الحرم تحيطه الجبال من الجهتين الشمالية والجنوبية، ولا يُسكَن إلا مدة الحج. ويحَدُّه من جهة مكة جمرة العقبة، ومن جهة مشعر مزدلفة وادي «محسر».
يعد مشعر منى ذا مكانة تاريخية ودينية، به رمى نبي الله إبراهيم، عليه السلام، الجمار، وذبح فدي إسماعيل عليه السلام. ثم أكد رسول الله محمد صلى عليه وسلم هذا الفعل في حجة الوداع وحلق، واستن المسلمون بسنته يرمون الجمرات ويذبحون هديهم ويحلقون.

 

 

أخبار ذات صلة
الحجاج المتعجّلون يؤدون طواف الوداع في مكة
الحجاج يواصلون رمي «الجمرات» والمتعجلون يغادرون
المصدر: وكالات
الحجاج
رمي الجمرات
مشعر منى
أيام التشريق
آخر الأخبار
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
الإمارات
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
12 يونيو 2023
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
الاقتصادي
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
12 يونيو 2023
احتجاجات في العراق ضد حرق نسخة من القرآن في ستوكهولم
عربي ودولي
السويد تعلّق على حرق نسخة من القرآن في ستوكهولم
اليوم 20:14
مصافحة بين ناريندرا مودي وفلاديمير بوتين (أرشيفية)
عربي ودولي
مودي يدعو إلى الحوار لإنهاء أزمة أوكرانيا
اليوم 21:34
رئيس الدولة ونائباه يهنئون خادم الحرمين بنجاح موسم الحج
الإمارات
رئيس الدولة ونائباه يهنئون خادم الحرمين بنجاح موسم الحج
اليوم 20:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©