الجمعة 30 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

أحد أبرز الساعين للترشح لرئاسة أميركا يزور أوكرانيا

مايك بنس نائب الرئيس الأميركي السابق
29 يونيو 2023 20:41

ذكرت قناة «إن.بي.سي نيوز» الأميركية التلفزيونية أن مايك بنس نائب الرئيس الأميركي السابق، والذي ينافس على نيل ترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية 2024، قام بزيارة مفاجئة إلى أوكرانيا، اليوم الخميس، ليلتقي مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
وقال بنس لقناة «إن.بي.سي نيوز»، في مقابلة من العاصمة كييف، إن زيارة أوكرانيا «تزيد من عزمي على القيام بدوري وعلى مواصلة الدعوة إلى تقديم دعم أميركي قوي لأصدقائنا وحلفائنا الأوكرانيين».
وبنس أول المتنافسين على الترشح للرئاسة من الحزب الجمهوري يلتقي مع زيلينسكي خلال الحملة الانتخابية.
وسيخوض بنس المنافسة في مواجهة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الذي عمل معه نائبا للرئيس.

أخبار ذات صلة
أوكرانيا تحدد أسباب تأخر هجومها المضاد المرتقب
زيلينسكي يوجه أوامر بشأن القطاع العسكري في الشمال
المصدر: وكالات
مايك بنس
زيارة
أوكرانيا
آخر الأخبار
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
الإمارات
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
12 يونيو 2023
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
الاقتصادي
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
12 يونيو 2023
احتجاجات في العراق ضد حرق نسخة من القرآن في ستوكهولم
عربي ودولي
السويد تعلّق على حرق نسخة من القرآن في ستوكهولم
اليوم 20:14
مصافحة بين ناريندرا مودي وفلاديمير بوتين (أرشيفية)
عربي ودولي
مودي يدعو إلى الحوار لإنهاء أزمة أوكرانيا
اليوم 21:34
رئيس الدولة ونائباه يهنئون خادم الحرمين بنجاح موسم الحج
الإمارات
رئيس الدولة ونائباه يهنئون خادم الحرمين بنجاح موسم الحج
اليوم 20:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©