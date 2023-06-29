أحد أبرز الساعين للترشح لرئاسة أميركا يزور أوكرانيا

ذكرت قناة «إن.بي.سي نيوز» الأميركية التلفزيونية أن مايك بنس نائب الرئيس الأميركي السابق، والذي ينافس على نيل ترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية 2024، قام بزيارة مفاجئة إلى أوكرانيا، اليوم الخميس، ليلتقي مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقال بنس لقناة «إن.بي.سي نيوز»، في مقابلة من العاصمة كييف، إن زيارة أوكرانيا «تزيد من عزمي على القيام بدوري وعلى مواصلة الدعوة إلى تقديم دعم أميركي قوي لأصدقائنا وحلفائنا الأوكرانيين».

وبنس أول المتنافسين على الترشح للرئاسة من الحزب الجمهوري يلتقي مع زيلينسكي خلال الحملة الانتخابية.

وسيخوض بنس المنافسة في مواجهة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الذي عمل معه نائبا للرئيس.