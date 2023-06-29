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أوكرانيا تعلن تقدماً بطيئاً قرب باخموت

دبابة تابعة للجيش الأوكراني تقصف قرب باخموت
29 يونيو 2023 20:21

أعلنت أوكرانيا، اليوم الخميس، أن قواتها تحرز مكاسب بطيئة حول مدينة باخموت في مواجهة القوات الروسية.
وقال أولكسندر سيرسكي، قائد القوات البرية الأوكرانية، في منشور على شبكات التواصل الاجتماعي «نتقدم قرب باخموت ونحن مستمرون».
في مايو، أعلنت القوات الروسية السيطرة على باخموت بعد أشهر من المعارك.
وتحقق القوات الأوكرانية، منذ أسابيع عدة، تقدماً بطيئاً عند أطراف باخموت التي تشكّل مركز القتال في منطقة دونباس بعدما باشرت هجوماً مضاداً في وقت سابق من هذا الشهر.
من جهتها، أكّدت غانا ماليار، نائبة وزير الدفاع الأوكراني، اليوم الخميس، أن «هجوم قواتنا في اتجاه ميليتوبول وبرديانسك (جنوب شرق) وباخموت متواصل».
وقالت في بيان «تقضم قواتنا كل متر من الأرض في هذه المعركة الشرسة»، مضيفة «إنهم يحرزون تقدماً».
وأعلنت أوكرانيا استعادة عشرات البلدات منذ بدء هجومها المضاد في مطلع يونيو الجاري، لكنها تواجه دفاعات روسية مجهزة.

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