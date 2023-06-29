أردوغان يتوعد برد قوي على حرق مصحف في السويد

توعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، برد قوي على حادثة إحراق نسخة من القرآن الكريم في السويد.

وانتقد أردوغان بشدة السماح بحرق نسخة بهذا العمل غير المقبول في العاصمة ستوكهولم.

وأضاف «سنُعلم الغرب... أن حرية التعبير لا تعني إهانة القيم المقدسة للمسلمين».

وأوضح أردوغان أن تركيا ستبدي أقوى رد فعل ممكن تجاه ما وصفه بأنه احتجاج وضيع.

وقال إن تركيا لن ترضخ أبداً لسياسة الاستفزاز أو التهديد.

وسمحت الشرطة السويدية بتنظيم احتجاج مناهض للقرآن، لكنها، بعد حرق المصحف، اتهمت مرتكب هذا الفعل بالتحريض ضد مجموعة عرقية أو قومية.

وندد هاكان فيدان، وزير الخارجية التركي، بالاحتجاج، وقال إنه من غير المقبول السماح بتنظيم احتجاجات ضد دين الإسلام تحت مسمى حرية الرأي والتعبير.

وشجبت العديد من الدول والمنظمات الدولية إحراق نسخة من المصحف الشريف باعتباره عملاً يشجع على الكراهية، وبالتالي منافياً للقانون الدولي.