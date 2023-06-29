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فرنسا.. توجيه تهمة القتل العمد إلى شرطي قتل فتى

إحراق سيارات أثناء أعمال شغب ردا على مقتل فتى في فرنسا
29 يونيو 2023 20:04

وُجهت، اليوم الخميس، تهمة القتل العمد إلى شرطي أردى فتى في السابعة عشرة بالرصاص، الثلاثاء، قرب العاصمة الفرنسية باريس.
ووُضع الشرطي قيد التوقيف الاحتياطي، وفق ما أعلنت النيابة العامة.
وقالت النيابة، في بيان، إن «الشرطي، المشار إليه اليوم في إطار تحقيق قضائي حول جريمة قتل متعمدة، وجهت إليه هذه التهمة ووضع قيد التوقيف الاحتياطي».
وقُتل الشاب نائل م. في مدينة نانتير، الثلاثاء، من مسافة قريبة خلال عملية تدقيق مروري.
وبررت الشرطة ما حصل بالقول إن الشاب كان يقود بسرعة كبيرة «في ممر الحافلات» ورفض التوقف عند الإشارة الحمراء.
أدى مقتل المراهق إلى احتجاجات ليلية في مناطق مختلفة من فرنسا. وواجهت قوات الشرطة، مساء أمس، ليلة «صعبة للغاية» في مواجهة مثيرين للشغب «كانوا يتنقلون بسرعة وسهولة» ضمن مجموعات صغيرة لارتكاب أعمال عنف وتخريب قبل انسحابهم.

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