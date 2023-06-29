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اقتحام سفارة السويد في بغداد احتجاجاً على حرق نسخة من المصحف

اقتحام سفارة السويد في بغداد
29 يونيو 2023 19:17

تمكّن عشرات المتظاهرين العراقيين، اليوم الخميس، من اقتحام مقرّ السفارة السويدية في بغداد احتجاجاً على إحراق نسخة من المصحف في العاصمة ستوكهولم.
بقي المتظاهرون في السفارة السويدية لنحو ربع ساعة، ثم خرجوا بهدوء لدى وصول قوات الأمن، وفق شاهد عيان.
وقالت وزارة الخارجية السويدية، في بيان، إنها «على علم بالأحداث وإن موظفي سفارتها سالمون».
وشجبت الحكومة العراقية العمل «غير المسؤول» و«العنصري»، واستنكرت وزارة الخارجية «الإذن الذي أعطته السلطات السويدية لمتطرف بحرق نسخة من المصحف الشريف».

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ورفع بعض المتظاهرين أمام السفارة السويدية منشورات وكتبوا أيضاً على بوابة السفارة «نعم، نعم للقرآن».
كانت دول ومنظمات قد نددت، اليوم الخميس، بإحراق نسخة من القرآن الكريم في السويد.

المصدر: آ ف ب
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