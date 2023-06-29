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روسيا: مقتل عشرات الضباط الأوكرانيين بينهم جنرالات

آثار قصف على مدينة كراماتورسك
29 يونيو 2023 17:26

ذكرت وكالة الإعلام الروسية أن وزارة الدفاع في موسكو أعلنت، اليوم الخميس، مقتل اثنين من الجنرالات الأوكرانيين وما يصل إلى 50 من ضباط الجيش في هجوم صاروخي على مدينة كراماتورسك في شرق البلاد يوم أمس الأربعاء 27 يونيو.
وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان «نتيجة لضربة يوم 27 يونيو على كراماتورسك، تمّت تصفية جنرالَين اثنين وما يصل إلى 50 ضابطاً في الجيش الأوكراني (...) و20 من المرتزقة والمستشارين».
يأتي هذا الإعلان بعد يومين من ضربة على كراماتورسك دمّرت مطعماً، وتسببت بمقتل 12 شخصاً، وبإصابة نحو 60 شخصاً، وفق السلطات الأوكرانية.
من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها استهدفت «نقطة انتشار مؤقت» ومركز قيادة للواء 56 الميكانيكي لمشاة الجيش الأوكراني.

 

 

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