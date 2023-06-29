الحجاج يرمون الجمرات في أول أيام التشريق

يواصل حجاج بيت الله الحرام، اليوم الجمعة، مناسكهم برمي الجمرات في مشعر منى في أول أيام التشريق.

ويقضي الحجاج ليلتهم في هذا المشعر الواقع على بعد كيلومترات من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

كان الحجاج قد رموا، أمس الأربعاء، جمرة العقبة الكبرى في منى في أوّل أيّام عيد الأضحى، وذلك في ختام أبرز محطّات مناسك الحجّ.

وأعلنت السلطات السعوديّة، أول أمس الثلاثاء، مشاركة أكثر من 1.8 مليون حاج، 1.66 مليون منهم من خارج المملكة.

بعد ثلاث سنوات من مواسم حج بأعداد محدودة بسبب جائحة كورونا، فاضت شوارع مكة المكرمة بمئات الألوف من الحجاج.