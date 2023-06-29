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بلجيكا تعيد تشغيل مفاعلين نوويين لإنتاج الطاقة

بلجيكا تعيد تشغيل مفاعلين نوويين لانتاج الطاقة
29 يونيو 2023 14:45

أفاد تقرير إخباري بأن اثنين من المفاعلات النووية في بلجيكا سوف يستمران في انتاج الطاقة حتى 2035 على الأقل بموجب اتفاق بين الحكومة البلجيكية والجهة المشغلة. وقالت وكالة الأنباء البلجيكية /بلجا/ إن المفاعلين كانا سوف يغلقان تدريجيا بحلول 2025، ولكن وسط مخاوف بشأن أمن الإمدادات سوف يعاد تشغيلهما ومن المتوقع أن يعملان في موعد أقصاه نوفمبر 2026 .

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وقال رئيس الوزراء البلجيكي أليكسندر دي كرو إن الاتفاق يعزز إمداد الكهرباء في البلاد ويخفض الاعتماد الطاقي ويضمن انتاج كهرباء منخفضة الكربون ومنخفضة التكلفة. وكانت بلجيكا قد قررت في البداية في 2003 وقف انتاج الطاقة النووية بشكل تدريجي بحلول 2025 ولكن النقاش امتد لسنوات. وبعدما خفضت روسيا بشدة صادرات الغاز لأوروبا العام الماضي، دخلت الحكومة البلجيكية في مفاوضات لإطالة عمر أصغر مفاعلين -اللذين شيدا في -1985 بواقع عشرة أعوام.

المصدر: د ب أ
بلجيكا
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