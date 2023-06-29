الجمعة 30 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

المنطاد الصيني استخدم معدات مراقبة أميركية

المنطاد الصيني استخدم معدات مراقبة أميركية
29 يونيو 2023 11:53

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مصادر أن منطاد التجسس الصيني المزعوم الذي حلق فوق الولايات المتحدة أوائل العام الجاري كان مجهزا بمعدات مراقبة أميركية الصنع.

وقالت الصحيفة في وقت متأخر من أمس الأربعاء، إن تحليلا أجرته وكالات الدفاع والاستخبارات الأميركية لحطام المنطاد بعد اسقاطه على يد الجيش الأميركي قبالة ساحل ساوث كارولينا في فبراير، وجد أن المنطاد كان ممتلئا بمعدات أميركية متاحة تجاريا، وبعضها معروض للبيع على الإنترنت ويتخللها الكثير من أجهزة الاستشعار الصينية المتخصصة.  

 وفي معرض وصفهم للنتائج الأولية للتحقيق في الواقعة، قال مسؤولون، بحسب التقرير، أنه في حين أن المنطاد كان مجهزا لجمع الصور الفوتوغرافية والفيديوهات وغيرها من المعلومات خلال مروره الذي استمر ثمانية أيام فوق الولايات الأميركية وبعض الأراضي الكندية، فلا يبدو أنه نقل أي معلومات إلى الصين. و يتضارب هذا الاستنتاج مع تقرير سابق أعدته شبكة "ان بي سي نيوز" أفاد بأن الصين كانت قادرة على نقل المعلومات التي جمعها المنطاد في الوقت المناسب. وأضافت الشبكة نقلا عن ثلاثة مسؤولين أميركيين رفيعي المستوى حاليين وسابقين لم تسمهم، أن أغلب المعلومات المجمعة كانت من إشارات إلكترونية وليست صورا .  ولم ترد وزارة الخارجية الصينية على طلب من وكالة بلومبرج للأنباء للتعقيب على هذا التقرير اليوم الخميس.

المصدر: د ب أ
المنطاد
آخر الأخبار
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
الإمارات
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
12 يونيو 2023
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
الاقتصادي
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
12 يونيو 2023
احتجاجات في العراق ضد حرق نسخة من القرآن في ستوكهولم
عربي ودولي
السويد تعلّق على حرق نسخة من القرآن في ستوكهولم
اليوم 20:14
مصافحة بين ناريندرا مودي وفلاديمير بوتين (أرشيفية)
عربي ودولي
مودي يدعو إلى الحوار لإنهاء أزمة أوكرانيا
اليوم 21:34
رئيس الدولة ونائباه يهنئون خادم الحرمين بنجاح موسم الحج
الإمارات
رئيس الدولة ونائباه يهنئون خادم الحرمين بنجاح موسم الحج
اليوم 20:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©