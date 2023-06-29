محكمة بريطانية تقرر مدى مشروعية خطة ترحيل طالبي اللجوء

ستقرر محكمة الاستئناف في لندن اليوم الخميس مدى مشروعية خطة بريطانية لترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا، في حكم ربما يحدد مدى نجاح أو فشل رئيس الوزراء ريشي سوناك في تحقيق وعده بمنع المهاجرين من الوصول بالقوارب.

وتعتزم الحكومة البريطانية، بموجب اتفاق أُبرم العام الماضي، إرسال عشرات الآلاف من طالبي اللجوء الذين يصلون إلى شواطئها في رحلة تمتد أكثر من 6400 كيلومتر إلى الدولة الواقعة في شرق أفريقيا.

وأصدرت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية قرارا عرقل في اللحظات الأخيرة أول رحلة مزمعة لترحيل طالبي اللجوء العام الماضي، وأمرت المحكمة بمنع ترحيل أي طالب لجوء لحين انتهاء الإجراءات القضائية في بريطانيا.

وكانت المحكمة العليا في لندن قد قضت في ديسمبر بمشروعية سياسة الترحيل لكن عددا من طالبي اللجوء من عدة بلدان ومنظمات مدافعة عن حقوق الإنسان طعنوا في القرار.

ومن المقرر أن تصدر محكمة الاستئناف قرارها الساعة التاسعة بتوقيت جرينتش.

ولا يعني صدور قرار في صالح الحكومة بدء ترحيل طالبي اللجوء على الفور لأنه ربما تكون هناك مزيد من الطعون، ويمنع أمر محكمة حقوق الإنسان الأوروبية ترحيل أي طالب لجوء لحين مضي ثلاثة أسابيع على انتهاء الإجراءات القضائية في بريطانيا.



