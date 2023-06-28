الأمم المتحدة: ليبيا وصلت «مرحلة حاسمة» بشأن الانتخابات

حسن الورفلي (بنغازي)

قال المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي، إن ليبيا وصلت إلى «مرحلة حاسمة» على طريق الانتخابات، معتبراً أن انتهاء لجنة «6+6» المشكّلة من مجلسي النواب والأعلى للدولة من إعداد مشاريع قوانين الانتخابات «فرصة لا يجدر تفويتها». وأضاف باتيلي في رسالة تهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أن «الوضع الراهن في ليبيا لم يعد محتملاً»، مؤكداً التزامه بممارسة دوره في تسهيل الحوار بين جميع الأطراف.

ودعا المبعوث الأممي القادة الليبيين للتوصل إلى قرارات يقبلها الجميع بشأن قوانين الانتخابات، قائلاً: «أدعو القادة الليبيين إلى التحلي بالحكمة وروح التوافق والبصيرة السياسية، من أجل التوصل إلى قرارات يقبلها الجميع بشأن الجوانب الخلافية التي تعتري تلك القوانين. وحذّر باتيلي من أن «اتخاذ القرارات المتسرعة وغير الشاملة، يمكن أن يعمق الأزمة القائمة، ويتسبب في دورة جديدة من العنف، داعياً لتجنب ذلك».

وشدد على أن «إجراء انتخابات وطنية ناجحة، هو خطوة لا غنى عنها من أجل مواصلة مسيرة المصالحة الوطنية، وإعادة بناء ليبيا موحدة ومستقرة ومزدهرة لجميع أبنائها.

واجتمعت لجنة «6+6» المشكلة من ممثلين عن المجلس الأعلى والبرلمان بمدينة «بوزنيقة» في المغرب في الفترة بين 22 مايو والسادس من يونيو، لوضع مشاريع قوانين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، التي تعذر إجراؤها في ديسمبر 2021 في ظل وجود حكومتين بالبلاد.

وفي أواخر الشهر الماضي، أفادت وسائل إعلام ليبية بأن اللجنة توافقت على إجراء الانتخابات البرلمانية في ديسمبر المقبل والرئاسية في يناير 2024. وكانت الأمم المتحدة قد طالبت في وقت سابق، الأطراف الليبية بالتوصل إلى «توافق أكبر» بشأن النقاط الخلافية للقوانين الانتخابية المقترحة لإجراء الانتخابات المفترض إجراؤها بحلول نهاية العام الجاري.

وفي سياق آخر، هددت الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان أمس، بإيقاف إنتاج وتصدير النفط في حال عدم تمكين حارس قضائي، تعمل على تعيينه على حسابات المؤسسة الوطنية للنفط بالمصرف الليبي الخارجي، من مباشرة مهامه.

وقالت الحكومة في بيان، إن «رئيس الحكومة أسامة حماد اجتمع مع رئيس المؤسسة فرحات بن قدارة للاتفاق على آلية دقيقة تضمن التوزيع العادل لإيرادات مبيعات النفط والغاز»، مشيرة إلى أنها أبلغت فرحات رسمياً ومباشرة بإمكانية تعيين حارس قضائي على حسابات المؤسسة.