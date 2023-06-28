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«الرئاسي اليمني»: جهود السلام الدولية لم تحقق تقدماً حتى الآن

رشاد العليمي
29 يونيو 2023 01:18

عدن (الاتحاد)

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أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد العليمي، عدم تحقيق الجهود الإقليمية والدولية أي تقدم لإحلال السلام في اليمن وإنهاء الانقلاب، محملًا جماعة الحوثي مسؤولية ذلك.
وقال العليمي في خطاب بمناسبة حلول عيد الأضحى، نشرته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، إن «جهود السلام لم تحقق أي تقدم حتى الآن على مختلف المسارات، رغم الجهود الكبيرة والمخلصة التي تبذلها السعودية والمبعوثان الأممي والأميركي».
وأضاف أن «الحوثيين يستمرون في اعتداءاتهم العسكرية، وانتهاكاتهم الجسيمة لحقوق الإنسان، وتغليب مصالح قياداتهم، من دون اكتراث لمعاناة ملايين اليمنيين في الداخل والخارج».

 

اليمن
رشاد العليمي
مجلس القيادة الرئاسي اليمني
الحوثي
الحوثيين
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