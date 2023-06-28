تحذير أممي من تدهور الوضع الإنساني في نيجيريا

جنيف (الاتحاد)

دقت الأمم المتحدة «ناقوس الخطر»، محذرة من الوضع الإنساني في شمال شرق نيجيريا الذي تمزقه النزاعات مع تزايد عدد من يحتاجون إلى مساعدات في المنطقة المضطربة.

ويدور منذ 14 عاماً في المنطقة نزاع دامٍ بين الجيش والجماعات الإرهابية ومن بينها «بوكو حرام» تسبب بمقتل أكثر من 40 ألف شخص وتشريد مليونين، مما أدى إلى واحدة من أخطر الأزمات الإنسانية في القرن الحادي والعشرين.

قال ماتياس شمالي، منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في نيجيريا في مؤتمر صحافي في جنيف أمس: «علينا أن نتحرك بسرعة لمنع الوضع في شمال شرق نيجيريا من أن يتحول إلى كارثة مستفحلة».

وأضاف أن «نحو 6 ملايين شخص بحاجة إلى المساعدة هذا العام بزيادة عن 5.5 مليون العام الماضي، في حين ارتفع عدد الأشخاص الذين يواجهون الجوع الشديد في ولايات بورنو وأداماوا ويوبي من 4.1 مليون إلى 4.3 مليون شخص».