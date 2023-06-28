الخميس 29 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

تحذير أممي من تدهور الوضع الإنساني في نيجيريا

تحذير أممي من تدهور الوضع الإنساني في نيجيريا
29 يونيو 2023 01:18

جنيف (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الأمم المتحدة تحذر من تعرّض ملايين الأشخاص في نيجيريا للجوع الشديد
الإمارات تدعو لإشراك الشباب في العمل المناخي

دقت الأمم المتحدة «ناقوس الخطر»، محذرة من الوضع الإنساني في شمال شرق نيجيريا الذي تمزقه النزاعات مع تزايد عدد من يحتاجون إلى مساعدات في المنطقة المضطربة.
ويدور منذ 14 عاماً في المنطقة نزاع دامٍ بين الجيش والجماعات الإرهابية ومن بينها «بوكو حرام» تسبب بمقتل أكثر من 40 ألف شخص وتشريد مليونين، مما أدى إلى واحدة من أخطر الأزمات الإنسانية في القرن الحادي والعشرين.
قال ماتياس شمالي، منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في نيجيريا في مؤتمر صحافي في جنيف أمس: «علينا أن نتحرك بسرعة لمنع الوضع في شمال شرق نيجيريا من أن يتحول إلى كارثة مستفحلة».
وأضاف أن «نحو 6 ملايين شخص بحاجة إلى المساعدة هذا العام بزيادة عن 5.5 مليون العام الماضي، في حين ارتفع عدد الأشخاص الذين يواجهون الجوع الشديد في ولايات بورنو وأداماوا ويوبي من 4.1 مليون إلى 4.3 مليون شخص».

 

 

الأمم المتحدة
نيجيريا
آخر الأخبار
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
الإمارات
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
12 يونيو 2023
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
الاقتصادي
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
12 يونيو 2023
الإمارات وإسرائيل تعززان تعاونهما في مجال الأمن السيبراني عبر منصة "Crystal Ball"
الإمارات
الإمارات وإسرائيل تعززان تعاونهما في مجال الأمن السيبراني عبر منصة "Crystal Ball"
اليوم 12:53
لأول مرة.. علماء الفلك يستمعون إلى موجات الجاذبية منخفضة التردد
دنيا
لأول مرة.. علماء الفلك يستمعون إلى موجات الجاذبية منخفضة التردد
اليوم 12:18
الأمم المتحدة تحذر من تعرّض ملايين الأشخاص في نيجيريا للجوع الشديد
عربي ودولي
الأمم المتحدة تحذر من تعرّض ملايين الأشخاص في نيجيريا للجوع الشديد
اليوم 12:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©