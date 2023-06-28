إنقاذ 86 مهاجراً قبالة سواحل ليبيا

باريس (وكالات)

أعلنت شركة «أوشن فايكنغ» التي تتخذ من فرنسا مقراً، أن سفينة إغاثة تابعة لها، أنقذت 86 شخصاً قبالة سواحل ليبيا بعدما تعطلت السفينة التي كانت تقلّهم، خلال محاولتهم الوصول إلى أوروبا.

وقال متحدث الشركة لوسائل إعلام فرنسية، إن «الذين تم إنقاذهم وغالبيتهم من غامبيا والسنغال، كانوا يعانون الجفاف والإرهاق وحروقاً ناجمة عن الوقود».

وأوضح أن غالبية المهاجرين من القصّر الذين كانوا يحاولون عبور البحر المتوسط بمفردهم، من دون ذويهم.

وقالت السلطات الإيطالية، إن الركاب يمكنهم النزول في مرفأ «باري» الذي تقول المنظمة، إن الوصول إليه يستغرق ثلاثة أيام.

بحسب وزارة الداخلية الإيطالية، وصل نحو 90 ألف مهاجر إلى إيطاليا بحراً منذ مطلع العام.

بحسب تقديرات المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، فُقد أثر 1724 مهاجراً خلال محاولتهم عبور المتوسّط إلى أوروبا منذ مطلع العام، وهي حصيلة أكبر مقارنة بـ1417 العام الماضي.