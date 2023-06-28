دعوات للتماسك والتكافل والوحدة في عيد الأضحى

القدس (وكالات)

أدى ملايين المسلمين في أنحاء العالم العربي، أمس، صلاة عيد الأضحى، وسط أجواء فرحة وتهليل وتكبير وخطب تدعو للصبر والوحدة والتماسك الأسري والتكافل.

وأفاد تقرير فلسطيني بأن أكثر من 100 ألف مصلٍ أدوا، أمس، صلاة عيد الأضحى المبارك، في رحاب المسجد الأقصى المبارك. ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، علّت تكبيرات العيد إيذاناً بحلول أول أيام العيد وسط حشود كبيرة من المصلين.

وشهدت الكويت توافد المصلين من مختلف الأعمار على المساجد والمصليات والساحات ومراكز الشباب والملاعب الرياضية بمختلف المحافظات لأداء صلاة العيد، وسط أجواء روحانية مفعمة بالفرح.

وفي قطر، أدى آلاف المصلين صلاة عيد الأضحى المبارك في استاد المدينة التعليمية، الذي اعتمدته مؤسسة قطر، بدءاً من هذا العيد، ليكون الموقع الدائم لإقامة صلاة عيدي الفطر والأضحى، أخذاً بعين الاعتبار سعته الكبيرة.

وعقب صلاة عيد الأضحى أقيمت العديد من الفعاليات الملائمة لجميع الأعمار، لا سيما الأطفال، حيث تضمنت فقرات في الرسم على الوجه والألعاب والعديد من الأنشطة المسلية الأخرى. وفي مصر، شهد ملايين صلاة العيد، لاسيما في ساحات ومساجد المحافظات، وسط خطب تدعو للفرحة والاطمئنان. وبخلاف 598 مصلى للعيد في الأردن، أدى آلاف صلاة العيد في المصلى الرئيسي داخل مدينة «الحسين للشباب» وسط العاصمة عمان، وأكدت الخِطبَة على أهمية صلة الرحم خلال أيام العيد.

وفي العراق، اكتظت مساجد العاصمة بغداد، بالمصلين الذين قدموا من مختلف مدن ومحافظات البلاد، وسط أجواء إيمانية مفعمة بالبهجة والسرور.

وأعلنت قيادة عمليات بغداد، أن الخطة الأمنية لعيد الأضحى اتسمت بالمرونة وعدم قطع الطرقات. وقالت القيادة في بيان صحفي، إنه «بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك ومن أجل تأمين الحماية لدور العبادة والمتنزهات والأسواق العامة والأماكن السياحية، أعدت قيادة عمليات بغداد خطة أمنية خاصة بهذه المناسبة، اتسمت خطة هذا العام بالمرونة، وعدم قطع الطرقات».

وفي لبنان، أدت جموع صلاة العيد وسط العاصمة بيروت، ومختلف أنحاء البلاد.

وفي ليبيا، أدى آلاف صلاة العيد في «ميدان الشهداء» وسط العاصمة طرابلس، فيما حثت الخِطبَة على العمل على تجاوز الماضي والبدء في السلام.

وفي اليمن، دعا خطباء صلاة العيد إلى الصبر ووحدة الصف والانشغال بتخفيف معاناة المدنيين، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ».