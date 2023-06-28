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111 ألف حاج يتلقون الخدمات العلاجية في مكة والمدينة المنورة

111 ألف حاج يتلقون الخدمات العلاجية في مكة والمدينة المنورة
29 يونيو 2023 01:18

مكة المكرمة (الاتحاد)

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كشفت وزارة الصحة السعودية أن عدد الحجاج الذين تلقوا الخدمات العلاجية عبر المستشفيات والمراكز الصحية في مكة المكرمة والمدينة المنورة بلغ 111761 حاجاً وحاجةً منذ اليوم الأول من شهر ذي القعدة وحتى يوم أمس الأول.
وقالت الوزارة إن ضيوف الرحمن استفادوا من الخدمات العلاجية التخصصية النوعية، حيث قدمت المستشفيات مجموعة من الخدمات منها إجراء 48 عملية قلب مفتوح، و 776 قسطرة قلبية، فيما أجريت 1446 عملية غسيل كلوي، و55 عملية مناظير، بينما تم دخول 2548 حاجًا وحاجة إلى المستشفيات، وتم تسجيل 3 حالات ولادة ، وشاركت الصحة الافتراضية ببعض الخدمات حيث بلغ إجمالي المستفيدين من الخدمات الصحية الافتراضية 3573 مستفيدًا.
يذكر أن وزارة الصحة جهّزت خلال موسم الحج الحالي في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة منشآتها الصحية لتقديم الخدمات العلاجية لضيوف الرحمن، حيث بلغ عدد المستشفيات 32 مستشفى، يساندها 140 مركزًا صحيًّا، وزادت سعتها السريرية إلى 6132 سريرًا، فيما بلغ عدد الأسرة المخصصة للعناية المركزة 761 سريراً، وبلغ عدد الأسرة المخصصة لضربات الشمس 222 سريراً، كما بلغ عدد الكوادر الصحية المؤهلة لخدمة ضيوف الرحمن نحو 32 ألف ممارس.
كما أعدت الوزارة نقاطًا طبية في قطار المشاعر وقطار الحرمين، وكثفت جهودها في المنطقة المركزية للحرم المكي الشريف إضافةً إلى توفير190 سيارة إسعاف، وتهيئة 16 مركز طوارئ على منشأة جسر الجمرات في مشعر منى.

السعودية
الحج
مكة المكرمة
المدينة المنورة
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