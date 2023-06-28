الكرملين يثمن جهود «الفاتيكان» لتسوية النزاع الأوكراني

موسكو (وكالات)

رحب الكرملين، أمس، بجهود الفاتيكان بحثاً عن تسوية للنزاع في أوكرانيا، خلال زيارة يقوم بها موفد من البابا فرنسيس سيلتقي مستشار للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن موفد البابا من أجل أوكرانيا الكردينال الإيطالي ماتيو زوبي الذي وصل مساء أمس الأول، إلى موسكو سيجري مباحثات مع مستشار الكرملين الدبلوماسي يوري أوشاكوف.

وأوضح «سيبحثان النزاع في أوكرانيا واحتمالات تسوية سلمية»، مضيفاً أن الكرملين «يثمن كثيراً جهود الفاتكيان ومبادراته بحثاً عن حل سلمي للأزمة الأوكرانية». وهي أول زيارة لمسؤول كبير من الفاتيكان إلى موسكو منذ بدء الأزمة الروسية الأوكرانية في فبراير 2022. كما سيحضر الموفد قداساً كاثوليكياً مساء اليوم، في العاصمة الروسية، بحسب ما أوردت أبرشية موسكو.

وذكرت بعض وسائل الإعلام الروسية احتمال عقده لقاء مع رأس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية البطريرك كيريل، من دون الحصول على تأكيد.

وأعلن الفاتيكان أن الهدف الرئيسي من زيارة الكردينال المنتمي إلى جماعة سانت إيجيديو التي تقوم بوظيفة القناة الدبلوماسية غير الرسمية للكرسي الرسولي، هو «تشجيع المبادرات الإنسانية التي قد تساعد في الدفع باتجاه حل للوضع المأساوي الحالي، وإيجاد إمكانية التوصل إلى سلام عادل». وسبق أن زار الكردينال زوبي كييف في الخامس والسادس من يونيو.

إلى ذلك، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس، إنه لن يقبل أي اقتراح سلام يحول الأزمة الروسية في بلاده إلى صراع مجمّد.

وأشارت تصريحات زيلينسكي، في خطاب ألقاه أمام البرلمان في يوم الدستور الأوكراني، إلى أنه لا يزال يعارض أي خطة سلام تبقي على المكاسب التي حققتها روسيا على الأرض منذ أن بدأت الأزمة في فبراير 2022.

وقال «أوكرانيا لن توافق على أي شكل من أشكال الصراع المجمّد».

ووضع زيلينسكي صيغة سلام من 10 نقاط تشمل استعادة وحدة أراضي أوكرانيا، وانسحاب القوات الروسية، واستعادة حدود الدولة الأوكرانية. وطلب زيلينسكي من الفاتيكان دعم خطته للسلام، والتي تدعو إلى انسحاب جميع القوات الروسية واستعادة حدود الدولة الأوكرانية.