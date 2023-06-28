الخميس 29 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

موسكو: المفاوضات متواصلة بشأن تمديد «اتفاقية الحبوب»

موسكو: المفاوضات متواصلة بشأن تمديد «اتفاقية الحبوب»
29 يونيو 2023 01:18

موسكو (وكالات)

أخبار ذات صلة
الأمم المتحدة تحذر من تعرّض ملايين الأشخاص في نيجيريا للجوع الشديد
الإمارات تدعو لإشراك الشباب في العمل المناخي

وأوضح مصدر روسي مطلع، أمس، أن تركيا والأمم المتحدة تواصلان المفاوضات مع روسيا والغرب بشأن تمديد اتفاقية الحبوب، مشيراً إلى أن احتمالات انسحاب روسيا من الاتفاقية، لا تزال مرتفعة، تزامناً مع ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية حول العالم.
وقال المصدر لوكالة «سبوتنيك» الروسية، رداً على سؤال عن احتمال انسحاب روسيا من الصفقة في يوليو المقبل: «حتى الآن لا توجد». 
وتوسطت الأمم المتحدة وتركيا في اتفاق بين موسكو وكييف في يوليو الماضي لتوفير عبور آمن للحبوب في البحر الأسود للمساعدة في معالجة أزمة الغذاء العالمية التي تفاقمت بسبب حصار موانئ أوكرانيا على البحر الأسود. وقالت هيئة الموانئ البحرية الأوكرانية، أمس الأول، إنه يتعين على أوكرانيا الاستعداد؛ لأن يكون تصدير الحبوب عبر موانئ نهر الدانوب بشكل شبه تام لأن روسيا تمنع فعلياً صادرات البحر الأسود.

 

 

روسيا
تركيا
الأمم المتحدة
موسكو
الحبوب
أوكرانيا
كييف
آخر الأخبار
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
الإمارات
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
12 يونيو 2023
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
الاقتصادي
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
12 يونيو 2023
الإمارات وإسرائيل تعززان تعاونهما في مجال الأمن السيبراني عبر منصة "Crystal Ball"
الإمارات
الإمارات وإسرائيل تعززان تعاونهما في مجال الأمن السيبراني عبر منصة "Crystal Ball"
اليوم 12:53
لأول مرة.. علماء الفلك يستمعون إلى موجات الجاذبية منخفضة التردد
دنيا
لأول مرة.. علماء الفلك يستمعون إلى موجات الجاذبية منخفضة التردد
اليوم 12:18
الأمم المتحدة تحذر من تعرّض ملايين الأشخاص في نيجيريا للجوع الشديد
عربي ودولي
الأمم المتحدة تحذر من تعرّض ملايين الأشخاص في نيجيريا للجوع الشديد
اليوم 12:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©