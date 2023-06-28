موسكو: المفاوضات متواصلة بشأن تمديد «اتفاقية الحبوب»

موسكو (وكالات)

وأوضح مصدر روسي مطلع، أمس، أن تركيا والأمم المتحدة تواصلان المفاوضات مع روسيا والغرب بشأن تمديد اتفاقية الحبوب، مشيراً إلى أن احتمالات انسحاب روسيا من الاتفاقية، لا تزال مرتفعة، تزامناً مع ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية حول العالم.

وقال المصدر لوكالة «سبوتنيك» الروسية، رداً على سؤال عن احتمال انسحاب روسيا من الصفقة في يوليو المقبل: «حتى الآن لا توجد».

وتوسطت الأمم المتحدة وتركيا في اتفاق بين موسكو وكييف في يوليو الماضي لتوفير عبور آمن للحبوب في البحر الأسود للمساعدة في معالجة أزمة الغذاء العالمية التي تفاقمت بسبب حصار موانئ أوكرانيا على البحر الأسود. وقالت هيئة الموانئ البحرية الأوكرانية، أمس الأول، إنه يتعين على أوكرانيا الاستعداد؛ لأن يكون تصدير الحبوب عبر موانئ نهر الدانوب بشكل شبه تام لأن روسيا تمنع فعلياً صادرات البحر الأسود.