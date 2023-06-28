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شرطة مكة: تبادل إطلاق النار بالقرب من القنصلية الأميركية بمحافظة جدة

شرطة مكة: تبادل إطلاق النار بالقرب من القنصلية الأميركية بمحافظة جدة
29 يونيو 2023 00:44

صرح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة بأنه عند الساعة ( 45 : 6 ) مساء يوم الأربعاء الموافق 10 / 12 / 1444هـ، توقف أحد الأشخاص يستقل سيارة بالقرب من مبنى القنصلية الأميركية بمحافظة جدة وترجل منها حاملاً سلاحاً نارياً في يده، فبادرت الجهات الأمنية المختصة بالتعامل معه وفق ما يقتضيه الموقف، ونتج عن تبادل النار مقتله بحسب وكالة الأنباء السعودية «واس».

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كما تعرض أحد العاملين من الجنسية النيبالية في الحراسات الأمنية الخاصة بالقنصلية إلى إصابة أدت إلى وفاته، ولا تزال التحقيقات الأمنية جارية لمعرفة ملابسات الحادث.

المصدر: وكالات
جدة
مكة المكرمة
السعودية
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