الحجاج يرمون جمرة العقبة الكبرى في ختام موسم الحج

واصل الحجّاج الأربعاء رمي جمرة العقبة الكبرى في منى قرب مدينة مكّة المكرّمة، في أوّل أيّام عيد الأضحى، في ختام أبرز محطّات مناسك الحجّ هذا العام الذي شهد مشاركة 1,8 مليون شخص.

وحتى مساء الأربعاء، واصل الحجاج التوافد لرمي سبع حصوات على مجسّم يُجسّد غواية الشيطان في وادي منى.

وبعد الانتهاء، يتحلل الحاج من إحرامه عبر حلق شعر رأسه أو قصّه، ثم يرتدي ملابسه العادية.



وقرابة الفجر في مكة المكرمة، اكتظ المسجد الحرام بآلاف الحجاج الذين قدموا لأداء طواف الإفاضة. وامتلأت منطقة السعي بين الصفا والمروى بالحجاج.



وتبادل الحجاج الذين ارتدوا ملابس الإحرام البيضاء التهاني بالوقوف على عرفات وحلول عيد الأضحى.