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بولندا تتلقى شحنة أولى من دبابات "أبرامز" الأميركية

بولندا تتلقى شحنة أولى من دبابات "أبرامز" الأميركية
28 يونيو 2023 20:29

تلقت بولندا الأربعاء شحنة أولى من دبابات "أبرامز" الأميركية، على ما أعلنت وزارة الدفاع في ما تسعى وارسو إلى تعزيز قدراتها العسكرية .
وقال وزير الدفاع البولندي ماريوش بلاشتشاك للصحافيين "وصلت الدبابات الأولى إلى الأراضي البولندية، إنه يوم مهم للجيش البولندي"، مشيرًا إلى أن دبابات "أبرامز" هي "الأفضل في العالم".
وطلبت الحكومة البولندية 366 دبابة "أبرامز" من الولايات المتحدة، ووصلت الشحنة الأولى منها المؤلفة من 14 دبابة إلى مطار شتشيسين.
ولفت بلاشتشاك إلى أن دبابات أخرى ستصل إلى بولندا خلال العام 2023 "وستشكّل كتيبة دبابات أبرامز".
وتشكّل هذه الشحنة جزءًا من عقد بقيمة 1,4 مليار دولار لشراء 116 دبابة "أبرامز إم-1 إيه-1" كانت تستخدم من قبل مشاة البحرية الأميركية في الماضي.
وفي العام 2022، اشترت بولندا 250 دبابة "أبرامز" أخرى من طراز "إم-1 إيه-2" وهي أكثر تطورًا من دبابات "إم-1 إيه-1"، وتتوقع وصولها في نهاية العام 2024.
وأضاف بلاشتشاك "لا تملك كل الدول مثل هذه الدبابات. إن بولندا هي أول دولة غير الولايات المتحدة ستمتلك أحدث طراز من دبابات أبرامز".

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المصدر: آ ف ب
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