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وزيرة الداخلية الألمانية تتفقد طائرتي إطفاء جديدتين

وزيرة الداخلية الألمانية تتفقد طائرتي إطفاء جديدتين
28 يونيو 2023 16:59

 تفقدت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر برفقة وزيرة داخلية ولاية سكسونيا السفلى دانيلا بيرينس طائرتي إطفاء جديدتين في مدينة براونشفايج اليوم الأربعاء. وتهدف هذه الخطوة إلى تحسين استعداد ألمانيا لمواجهة حرائق الغابات المدمرة كتلك التي وقعت مؤخرا في ولاية مكلنبورج-فوربومرن. وقالت فيزر المنتمية إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي:" يجب أن نستعد لهذه الأخطار بشكل أقوى كثيرا مما كان عليه الحال في الماضي".

وأضافت فيزر أن نشر الطائرتين قبل أيام قليلة يعد خطوة كبيرة إلى الأمام. يذكر أن تمويل الطائرتين اللتين تبلغ سعتهما من مياه الإطفاء أكثر من 3000 لتر تم عن طريق الاتحاد الأوروبي والحكومة الاتحادية وولاية سكسونيا السفلى.

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ومن المنتظر أن يتم توفير طاقم يتألف من أربعة طيارين على الأقل وأربعة فنيين في المطار بحلول أكتوبر المقبل.

وذكرت وزارة الداخلية في سكسونيا السفلى أن هناك خيارا لتمديد وجود الطائرتين حتى 2024، مشيرة إلى أن تكلفة المشروع في 2023 تبلغ نحو 2.4 مليون يورو. وتابعت فيزر:" شهدنا أيضا في هذا الصيف حرائق غابات ونباتات مدمرة"، ومن المنتظر الاستمرار في دعم الولايات في مكافحة هذه الحرائق من خلال مروحيات تابعة للشرطة الاتحادية وهيئة الإغاثة التقنية وكذلك الجيش.

المصدر: د ب أ
ألمانيا
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