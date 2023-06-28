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مقتل 4 جنود بعد تجدد الاشتباكات بين أرمينيا وأذربيجان

اشتباكات بين أرمينيا وأذربيجان (أرشيفية)
28 يونيو 2023 16:18

لقي ما لا يقل عن أربعة جنود حتفهم وأصيب شخص آخر عقب تجدد الاشتباكات في منطقة ناجورنو كاراباخ .

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء عن قوة الدفاع في إقليم ناجورنو كاراباخ المنشق القول إن أذربيجان استخدمت المدفعية والطائرات المسيرة في منطقتي  مارتاكيرت ومارتوني في الإقليم.  

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وذكرت وزارة الدفاع في أذربيجان أنها قامت بالرد بعدما أصيب أحد جنودها بنيران أرمينيا في المنطقة.

وتعد هذه الواقعة الأحدث ضمن سلسلة من الاشتباكات في منطقة ناجورنو كاراباخ وعلى الحدود بين أرمينيا وأذربيجان، أودت بحياة العشرات، وذلك في ظل استمرار المفاوضات للتوصل لاتفاق وقف إطلاق نار دائم.

المصدر: وكالات
اشتباكات
أذربيجان
أرمينيا
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