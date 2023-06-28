سلطات كاليفورنيا تتعرف على جثة الممثل جوليان ساندز

أعلنت السلطات المحلية في ولاية كاليفورنيا الأميركية الثلاثاء أنها تمكنت من التعرّف على جثة الممثل البريطاني جوليان ساندز الذي فُقد في يناير الفائت بعد أيام من عثور متنزهين على بقايا بشرية في الموقع الذي اختفى فيه.

وأفاد مكتب قائد شرطة مقاطعة سان برناردينو في بيان بأن "عملية التعرف على الجثة التي عُثر عليها في جبل بالدي في 24 يونيو 2023 اكتملت" وأظهرت نتائجها أنها لجوليان ساندز. وأوضح إن "سبب وفاته قيد مزيد من التحقيقات بانتظار نتائج تحاليل إضافية".

وعثر متنزهون صباح السبت على بقايا بشرية وسط الطبيعة بعد خمسة أشهر على فقدان الممثل.

وفُقد أثر الممثل البالغ 65 عاما والذي اشتُهر خصوصاً بدوره عام 1985 في فيلم "روم ويذ إيه فيو"، منذ 13 يناير الفائت في جبل سان أنطونيو المسمى أيضاً جبل بالدي والذي يبلغ ارتفاعه 3068 متراً، ويُعدّ أعلى قمة في سلسلة جبال سان غابرييل بالقرب من لوس أنجليس.

وكان الممثل البالغ 65 عاماً من هواة المشي في الطبيعة ويملك خبرة كبيرة في هذا المجال.

وتعرضت كاليفورنيا في ديسمبر ويناير الفائتين لسلسلة من العواصف أدت إلى تساقط كميات كبيرة من الثلوج على الجبال، بما فيها سان أنطونيو.

وقال قائد الشرطة في مقاطعة سان برناردينو في فترة حصول العواصف إن خطورة المسار آخذة في التزايد، إذ بلغ عدد الوفيات المعروفة لمرتاديه ثمانية ما بين عامي 2017 و2022.



