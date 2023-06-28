الخميس 29 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

هزة أرضية بقوة 6 درجات تضرب شرق روسيا

موضوعية
28 يونيو 2023 12:26

ضربت هزة أرضية بلغت قوتها 6 درجات على مقياس ريختر، صباح اليوم، سواحل بريموري شرق روسيا.

وقال مصدر في مركز معالجة المعلومات الإقليمي في فلاديفوستوك، التابع لخدمة الإنذار من تسونامي وبحسب وكالة "ريا نوفوستي" للأنباء إنه تم رصد هزة أرضية بقوة 6 درجات على مقياس ريختر، في الساعة "9:38/ 2:38" بتوقيت العاصمة الروسية موسكو؛ حيث كان مركزها على عمق 406 كلم في البحر جنوب ناخودكا وعلى بعد 150 كلم منها.

أخبار ذات صلة
الكرملين يثمن جهود «الفاتيكان» لتسوية النزاع الأوكراني
موسكو: المفاوضات متواصلة بشأن تمديد «اتفاقية الحبوب»

وأضاف المصدر أنه لم يتم تسجيل أضرار مادية أو بشرية نتيجة الهزة، التي لم يشعر بها، ولم تتبعها زلازل ارتدادية.

المصدر: وام
روسيا
هزة أرضية
زلزال
آخر الأخبار
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
الإمارات
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
12 يونيو 2023
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
الاقتصادي
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
12 يونيو 2023
الإمارات وإسرائيل تعززان تعاونهما في مجال الأمن السيبراني عبر منصة "Crystal Ball"
الإمارات
الإمارات وإسرائيل تعززان تعاونهما في مجال الأمن السيبراني عبر منصة "Crystal Ball"
اليوم 12:53
لأول مرة.. علماء الفلك يستمعون إلى موجات الجاذبية منخفضة التردد
دنيا
لأول مرة.. علماء الفلك يستمعون إلى موجات الجاذبية منخفضة التردد
اليوم 12:18
الأمم المتحدة تحذر من تعرّض ملايين الأشخاص في نيجيريا للجوع الشديد
عربي ودولي
الأمم المتحدة تحذر من تعرّض ملايين الأشخاص في نيجيريا للجوع الشديد
اليوم 12:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©