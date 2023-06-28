هزة أرضية بقوة 6 درجات تضرب شرق روسيا

ضربت هزة أرضية بلغت قوتها 6 درجات على مقياس ريختر، صباح اليوم، سواحل بريموري شرق روسيا.

وقال مصدر في مركز معالجة المعلومات الإقليمي في فلاديفوستوك، التابع لخدمة الإنذار من تسونامي وبحسب وكالة "ريا نوفوستي" للأنباء إنه تم رصد هزة أرضية بقوة 6 درجات على مقياس ريختر، في الساعة "9:38/ 2:38" بتوقيت العاصمة الروسية موسكو؛ حيث كان مركزها على عمق 406 كلم في البحر جنوب ناخودكا وعلى بعد 150 كلم منها.

وأضاف المصدر أنه لم يتم تسجيل أضرار مادية أو بشرية نتيجة الهزة، التي لم يشعر بها، ولم تتبعها زلازل ارتدادية.