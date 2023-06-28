تسجيل 8 هزات أرضية خلال الـ 24 ساعة الماضية في سوريا

أعلن المركز الوطني للزلازل في سوريا ، اليوم الأربعاء، أن محطات الرصد سجلت ثماني هزات أرضية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكر المركز، في بيان تلقت الوكالة العربية السورية للانباء ( سانا )، أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي سجلت منذ مساء أمس حتى الساعة 13ر7 من صباح اليوم ثماني هزات أرضية، منها ثلاث هزات في لواء إسكندرون تراوحت شدتها بين اثنين و7ر2 درجة على مقياس ريختر، وثلاث هزات في تركيا أكبرها بقدر9ر3 درجة. كما سجلت المحطات هزتين عند الحدود السورية التركية أكبرهما بلغت قوتها 3ر2 درجة على مقياس ريختر.