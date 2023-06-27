قصف «حوثي» يستهدف مناطق سكنية غربي تعز

عدن (الاتحاد)

قصفت جماعة الحوثي، أمس، قرى آهلة بالسكان غرب محافظة تعز، ضمن انتهاكاتها المتصاعدة ضد المدنيين.

وأفادت مصادر محلية بأن الحوثيين استهدفوا قرى منطقة «السويهرة» التابعة لمديرية «مقبنة» بقذائف المدفعية.

وأكدت المصادر سقوط قذيفتين قرب المنازل، ما أثار الخوف والفزع في صفوف الأهالي، خاصة النساء والأطفال.

وفي سياق متصل، قُتل شخص وأُصيب شقيقه بجروح خطيرة على يد مسؤول بجماعة الحوثي في مديرية «العرش» بمحافظة البيضاء، بعد رفضهما دفع إتاوات تفرضها الجماعة قسراً على المزارعين.

وقال شهود عيان إن القيادي الحوثي ومجموعة من المسلحين المرافقين له، اعترضوا سبيل الشخص القتيل وشقيقه اللذين ينتميان إلى مديرية «العرش» أثناء توجههما إلى مزارعهما، وطالبوهما بدفع إتاوات كجباية لصالح الحوثيين.

وأضاف الشهود أن القتيل وشقيقه رفضا تسليم أموالهما للعناصر الحوثية، لكن القيادي الحوثي وأتباعه تابعوهما بسيارة أخرى وأطلقوا النار عليهما في منطقة «عريب»، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة شقيقه بجروح نُقل على إثرها إلى المستشفى.

وهذه الحادثة حلقة في سلسلة جرائم الحوثي ضد المدنيين في مناطق سيطرته، حيث تستغل الجماعة المزارعين في جمع الأموال التي تُوظف لدعم الأنشطة العدائية أو إثراء القيادات الحوثية.