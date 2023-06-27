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واشنطن ولندن وباريس: «الحوثي» فاقم الأزمات الإنسانية في اليمن

أطفال يمنيون في مخيم للنازحين (أرشيفية)
28 يونيو 2023 01:23

واشنطن (الاتحاد)

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دعت كل من الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وفرنسا، أمس، جماعة الحوثي إلى التخلي عن أي خيار عسكري، وقالت إن الوقت قد حان لبدء محادثات نحو عملية سياسية.
واتهم بيان للدول الثلاث «جماعة الحوثي بمفاقمة الأزمات الإنسانية والاقتصادية الرهيبة في اليمن باستمرارهم في منع صادرات النفط»، داعياً الحوثيين للكف فوراً عن أي أعمال من شأنها أن تلحق المزيد من الضرر باقتصاد اليمن.
وطالبت الدول الثلاث الحوثيين بالتخلي نهائياً عن أي خيار عسكري، وأي عودة للصراع ستؤدي لعزلهم التام من قبل المجتمع الدولي.
كما دعا البيان الحوثيين إلى إعطاء الأولوية للشعب اليمني والانخراط بشكل بناء مع جميع الأطراف في الجهود المبذولة لتحقيق السلام.

أميركا
بريطانيا
فرنسا
جماعة الحوثي
اليمن
الأزمة اليمنية
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