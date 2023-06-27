افتتاح ساحات العيد في بغداد بعد 20 عاماً من الإغلاق

هدى جاسم (بغداد)

لأول مرة منذ عام 2003، تستقبل ساحات الاحتفالات في المنطقة الخضراء ببغداد، المحتفلين بعيد الأضحى المبارك، فيما بدت شوارع العاصمة العراقية مزدهرة بالمحتفلين مع افتتاح عدد من معالمها التي بقيت مغلقة بشكل تام لأكثر من 20 عاماً.

وأعلن قائد الفرقة الخاصة بالجيش العراقي، العميد محمد كاظم عطية، أمس، إنجاز الأعمال النهائية لتأهيل ساحة الاحتفالات، وسينما ومسرح المنصور في المنطقة الخضراء لافتتاحها أول أيام العيد الذي يصادف اليوم الأربعاء. وقال عطية: «بتوجيه من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، تم إنجاز الأعمال النهائية لتأهيل ساحة الاحتفالات وسينما ومسرح المنصور في المنطقة الخضراء تمهيداً لافتتاحها أمام المدنيين خلال عيد الأضحى المبارك، والتي كانت مغلقة منذ عام 2003».

وفي وقت سابق، أكدت أمانة بغداد، فتح ساحة الاحتفالات لأول مرة أمام المدنيين خلال أيام العيد.

وقال المتحدث باسم الأمانة محمد الربيعي «الأمانة على استعداد كامل لاستقبال عيد الأضحى المبارك بعد توجيهات لجميع المديرين والوكلاء والبلديات بالتواصل المستمر للعمل وعدم غلق الهواتف والاستعداد التام على مدار 24 ساعة».

وأضاف الربيعي، أن «العمل متواصل لاستكمال حدائق ومتنزهات ساحة الاحتفالات، إذ ستفتح لأول مرة خلال أيام العيد أمام المدنيين»، مشيراً إلى، أن «حديقة الزوراء جاهزة لفتح أبوابها، بالإضافة إلى الشوارع الرئيسة الجديدة المتطورة والتي أعيد العمل بها مثل شارع حيفا، إذ يبدأ من الطلائع وينتهي بكورنيش العطيفية».

وبيّن أن «افتتاح شارع حيفا سيكون مبهراً من ناحية التأثيث والتفاصيل الجميلة»، موضحاً أن «الجزء الثاني من شارع أبو نواس سيكون خاصاً بفعاليات ثقافية ونشاطات ترفيهية لذوي الهمم». وأشار إلى أن «شارع القدس في مدينة الصدر أيضاً سيكون جاهزاً، كما سيكون هناك شارع آخر مع 7 حدائق جاهزة لاستقبال الأهالي في مدن الألعاب خلال أيام العيد»، لافتاً إلى أن «المتحف البغدادي أيضاً سيكون جاهزاً وأبوابه مفتوحة أمام المدنيين خلال العيد».

وتعد هذه المرة الأولى منذ عام 2003 التي يخرج فيها العراقيون إلى الساحات العامة التي كانت مغلقة بشكل تام، فيما شهدت الأسواق والمحال التجارية حركة تسوق كبيرة.

وفي سياق آخر، أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في العراق، أمس، القبض على عناصر مجموعة من الإرهابيين انتشروا في مناطق متفرقة من البلاد.

وذكر في بيان صحفي: «استناداً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني وإشراف رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق أول الركن عبد الوهاب الساعدي، نفذ قوات الجيش سلسلة عمليات في مناطق متفرقة من البلاد».