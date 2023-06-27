تصعيد 397 حاجاً من المرضى المنومين إلى «عرفات»

مكة المكرمة (الاتحاد)

أوضحت وزارة الصحة السعودية، أن قافلة الصحة للحجاج المرضى المنومين من مستشفيات مكة المكرمة والمدينة المنورة ومنى وجدة، تم تصعيدهم إلى مشعر عرفات لتمكينهم من الوقوف بعرفة، وتحقيق أمنيتهم في أداء مناسك الحج بصحبة الفريق الطبي.

وبينت الوزارة أنه تم تصعيد 397 حاجاً وحاجة، منهم 361 من مستشفيات مكة والمشاعر المقدسة، و36 من المدينة المنورة وجدة والطائف من عدد من الجنسيات، وذلك بالتنسيق مع الوزارات المعنية المشاركة في خطة حج هذا العام عبر مسار أمني مخصص لإيصال القافلة إلى المكان المخصص في المشعر وعودتهم، وسط جهود أمنية عالية لتحقيق انسيابية حركة المرضى ومرافقيهم.

وأفادت الوزارة أنها أعدت برنامجاً متكاملاً للقافلة منذ خروجها من المستشفيات وخلال وقوف الحجاج في مشعر عرفات، وحتى عودتهم بمتابعتهم طبياً، والحرص على وجود الفريق الطبي المختص بكل مريض وقياس علاماته الحيوية بشكل مستمر مع تقديم وجبات غذائية والدعم الروحي خلال رحلتهم.

وقالت وزارة الصحة: «حرصنا على تأمين جميع المستلزمات التي يحتاج إليها المرضى، وتنفيذ خطة تصعيد المرضى المنومين ممن تسمح ظروفهم الصحية بأداء فريضة الحج حيث تم توفير ما يقارب 60 حافلة و20 سيارة إسعاف و15 سيارة خدمات مساندة للتموين الطبي والإعاشة وورشة متنقلة إلى جانب سيارات مجهزة بجميع الأجهزة الطبية من أجهزة مراقبة القلب وأجهزة الإنعاش وأسطوانات أكسجين وجميع أنواع المستلزمات الطبية التي قد يحتاج إليها الفريق الطبي».