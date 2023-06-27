مراقبة تفويج الحجاج بـ«الذكاء الاصطناعي»

مكة المكرمة (الاتحاد)

نجحت المملكة العربية السعودية في تطبيق «التفويج الذكي» للحجاج هذا العام باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

واكتملت خطط تفويج الحجاج والبالغ عددهم 1.845.045 حاجاً، قدموا من أكثر من 150 دولة، وفقاً لما كشفت عنه وزارة الحج والعمرة السعودية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية «واس» عن الوزارة، أنه تم اكتمال خطط التفويج وإدارة الحشود من داخل الأماكن المقدسة، واستمرار التفويج للحجاج المغادرين عبر المنافذ الجوية والبحرية والبرية ضمن منظمة إلكترونية تعتمد على الذكاء الاصطناعي وأجهزة لمتابعة تقديم أفضل الخدمات للتنقل بين المدن والمغادرة بكل يسر وطمأنينة.

وكشفت الوزارة عن آلية مشروع إدارة التفويج الذكي للقطار من خلال متابعة الحشود باستخدام تقنيات تحليل الرؤية الحاسوبية باستخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل الحركة في جميع أدوار القطار والمسارات الرئيسة المؤدية للقطار كنظام متكامل لأول مرة هذا العام وربطها بغرفة المراقبة للتفویج.