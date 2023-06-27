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نصف مليار مستفيد من مشروع ترجمة خطبة عرفة

نصف مليار مستفيد من مشروع ترجمة خطبة عرفة
28 يونيو 2023 01:21

مكة المكرمة (الاتحاد)

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أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، أن عدد المستفيدين من ترجمة خطبة عرفة بلغ أكثر من نصف مليار مستفيد حول العالم بأكثر من 20 لغة عالمية.
وقال: «نحمد الله على توفيقه وامتنانه، فقد بلغ عدد المستفيدين من ترجمة خطبة عرفة أكثر من نصف مليار مستفيد، وهذا رقم يحصل لأول مرة في تاريخ الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي».
وأوضح أن الرئاسة العامة قامت بترجمة خطبة عرفة بأكثر من 20 لغة وبثها عبر منصة وتطبيق «منارة الحرمين»، وعبر ترددات البث الإذاعية بالمشاعر المقدسة، باستخدام أحدث أجهزة البث التي تبث هذه الترددات من جوار المسجد الحرام للعالم كافة.

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