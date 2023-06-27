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السعودية.. استخدام تقنية تُخفض درجة الحرارة على الحجاج

السعودية.. استخدام تقنية تُخفض درجة الحرارة على الحجاج
28 يونيو 2023 01:22

مكة المكرمة (الاتحاد)

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تبذل المملكة العربية السعودية جهوداً كبيرة لتذليل العقبات أمام حجاج بيت الله الحرام، وتحاول استخدام التقنيات المتطورة في حل جميع المشاكل.
ومن بين المشكلات التي تؤرق ضيوف الرحمن، ارتفاع درجات الحرارة في هذا الوقت من العام، وهو ما يؤدي إلى الكثير من حالات الإجهاد الحراري.
وتمكنت المملكة من تخفيف درجات الحرارة من خلال تقنية طلاء الأسطح الإسفلتية لطرق ومسالك المشاعر المقدسة بهدف خفض درجة الحرارة على الحجاج، وتبريد المناخ للدرجات المعتدلة في طرق المشاة.
وتعمل التقنية الحديثة في تحقيق الراحة التامة لضيوف الرحمن علمياً من خلال زيادة مستوى التبريد للمناخ من حولهم، حيث يسهم الطلاء الأبيض في خفض درجة حرارة السطح بحوالي 30 درجة مئوية، باستخدام عدة مواد محلية الصنع لها القدرة على امتصاص كمية أقل من الأشعة الشمسية.
وأكد المكلف بالشؤون الإعلامية بالهيئة عبدالعزيز العتيبي في تصريح لوكالة أنباء السعودية «واس»، أن تطبيق تقنية تخفيض درجة حرارة الأسطح الإسفلتية، بواسطة انعكاس أشعة الشمس، يأتي بالشراكة مع عددٍ من الجهات المشاركة لخدمة ضيوف الرحمن.

السعودية
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