بوتين يشكر الجيش: أنقذتم روسيا من «حرب أهلية»

موسكو (وكالات)

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، إن الجيش الروسي أوقف الحرب الأهلية وتصرف بوضوح وانسجام، مشيراً إلى أنه تحرك بشكل جماعي لإنهاء التمرد الذي قاده مؤسس مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة يفجيني بريجويجن السبت الماضي.

جاء ذلك في خطاب ألقاه بوتين أمام أفراد من وحدات الجيش الروسي والحرس الوطني وقوات الأمن وغيرهم ممن شاركوا في حفظ النظام أثناء تمرد مجموعة فاغنر، بحضور وزير الدفاع سيرجي شويجو.

وأضاف الرئيس الروسي: «في اللحظة الصعبة التي مرت بها البلاد، واجه جيشنا الاضطرابات التي كان من الممكن أن تكون نتيجتها الفوضى».

وتابع: «الطيارون الذين لقوا حتفهم في 24 يونيو قاموا بواجبهم بشرف، وطلبوا تكريم ذكراهم بدقيقة صمت».

وكان بوتين قد حيا، الاثنين، طيارين قتلوا خلال التمرد الفاشل مطلع الأسبوع، مؤكداً تقارير سابقة لمدونين عسكريين عن أن عدة طائرات أسقطتها مجموعة فاغنر التي يتزعمها يفجيني بريجوجن.

وذكر أن روسيا لم تضطر لسحب وحدات عسكرية مشاركة في العملية الخاصة بأوكرانيا للمساعدة في إخماد التمرد، مشيراً إلى أن الجيش والشعب الروسي لم يكونا في صف المتمردين.

وقال بوتين، في اجتماع مع قوات الأمن، أمس، إن الدولة الروسية مولت مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة بالكامل وأنفقت 86 مليار روبل (مليار دولار) عليها في الفترة ما بين مايو 2022 والشهر نفسه من العام الجاري.

وأضاف أن يفجيني بريجوجين، قائد فاغنر حقق المبلغ نفسه تقريباً خلال الفترة ذاتها من شركته المتخصصة في مجال الأغذية وتقديم الطعام.

وقال بوتين في كلمة متلفزة له من الكرملين، إن الأغلبية الساحقة من منتسبي «فاغنر» «وطنيون وموالون للدولة الروسية»، مشيراً إلى أنه «تم استخدامهم لمقاتلة رفاقهم بالسلاح».

وبيّن أنه اقترح على مقاتلي المجموعة شبه العسكرية توقيع عقود مع وزارة الدفاع الروسية، أو العودة إلى منازلهم، أو التوجه إلى بيلاروس، متوعداً بأنه سيلتزم بوعده بالسماح لمن يريد منهم التوجه إلى بيلاروس.

من جهته، ذكر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أمس، أن حل أزمة التمرد المسلح تم بفضل جهود الرئيس الروسي فلاديمير، وإرادته في منع تطور الأحداث حسب سيناريو أسوأ.

وأعرب بيسكوف عن أمل الكرملين في أن تفي جميع أطراف الاتفاق بوعودها، وأن الرئيس بوتين يثمن عالياً جهود نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في الوساطة.

وأشار بيسكوف إلى أن الرئيسين الروسي والبيلاروسي على تواصل مستمر وينسقان الآراء والإجراءات التي يتعين اتخاذها يومياً.

وليلة السبت الماضي، استولى مقاتلو مجموعة «فاغنر»، على مقر قيادة المنطقة العسكرية الجنوبية في مقاطعة روستوف جنوب غربي روسيا.

وتم التوصل إلى اتفاق بوساطة لوكاشينكو يقضي بوقف التمرد ومغادرة رئيس مجموعة «فاغنر» وعدد من مقاتليه الأراضي الروسية إلى بيلاروسيا.