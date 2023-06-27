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مبعوث البابا للسلام يزور موسكو اليوم

ماتيو تسوبي
28 يونيو 2023 01:21

الفاتيكان (وكالات) 

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أعلن الفاتيكان أن الكاردينال الإيطالي ماتيو تسوبي مبعوث البابا فرنسيس للسلام في أوكرانيا سيزور موسكو اليوم، وذلك بعد 3 أسابيع على زيارته إلى كييف.
هي أول زيارة لمسؤول كبير في الفاتيكان إلى موسكو منذ بدء الأزمة الروسية الأوكرانية في فبراير 2022. وقال الكرسي الرسولي في بيان أمس، إنه «في 28 و29 يونيو 2023 سيقوم الكاردينال ماتيو ماريا تسوبي رئيس أساقفة بولونيا ورئيس المجمع الأسقفي الإيطالي رفقة مسؤول من أمانة سر الدولة، بزيارة إلى موسكو بصفته مبعوثاً للبابا فرنسيس». وأضاف أن «الهدف الرئيس للمبادرة هو تشجيع المبادرات الإنسانية التي يمكن أن تساعد في الدفع باتجاه الحل للوضع المأساوي الحالي وإيجاد السبل للتوصل إلى سلام عادل».
الكاردينال تسوبي ينتمي الى جمعية سانت إيجيديو التي تلعب دور القناة الدبلوماسية غير الرسمية للكرسي الرسولي، كان زار كييف في 5 و6 يونيو، وخلال هذه الزيارة «القصيرة لكن المكثفة»، بحسب الفاتيكان أبلغه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن وقف إطلاق النار «لن يقود إلى السلام».
رغم دعوات البابا فرنسيس المتكررة أسبوعياً لوقف إطلاق النار منذ بدء النزاع، فشلت مبادرات الفاتيكان لإقامة تواصل مع السلطات الروسية حتى الآن.

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