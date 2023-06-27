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واشنطن تحث صربيا وكوسوفو على وقف التصعيد

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن
28 يونيو 2023 01:22

واشنطن (وكالات)

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حث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش ورئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي، على خفض التوتر في المنطقة.
وجاء في بيان للخارجية الأميركية، أمس الأول، أن بلينكن دعا الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش في اتصال هاتفي بينهما إلى «خفض التوتر في العلاقات مع كوسوفو».
وفي حديث مع كورتي، أشار بلينكن أيضاً إلى ضرورة «وقف التصعيد فوراً».
وتطرق بلينكن خلال المكالمتين إلى خطة السلام التي تم وضعها برعاية الاتحاد الأوروبي، حيث أكد الوزير الأميركي تأييده لهذه المبادرة الأوروبية. يذكر أن الرئيسي الصربي رفض الدخول في أي حوار مع سلطات كوسوفو ما لم يتم الإفراج عن الصرب المحتجزين أثناء احتجاجاتهم على إجراءات سلطات كوسوفو الانفصالية في الإقليم.

وزير الخارجية الأميركي
أميركا
كوسوفو
كوسوفو وصربيا
صربيا
أنتوني بلينكن
ألكسندر فوتشيتش
ألبين كورتي
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