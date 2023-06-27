إصابة 7 أشخاص في ألمانيا بسبب تسرب أمونيا

أصيب سبعة أشخاص اليوم الثلاثاء في تسرب أمونيا كبير في إحدى شركات بافاريا جنوبي ألمانيا. وذكرت الشركة أنه تم إخلاء المقر الواقع ببلدة أورتنبرج وتم نقل الموظفين المصابين إلى المستشفى.

وسيخضع الموظفون الآخرون للفحص الطبي بعد إتمام الإخلاء. وتفترض خدمات الإغاثة أن حوالي 800 كيلوجرام من الأمونيا تسربت خلال الحادث. وبحسب تقييم الخطر الحالي، تمتد منطقة الخطر حتى الحدود مع النمسا.

وتم نصح السكان بالإبقاء على النوافذ والأبواب مغلقة ومتابعة الإرشادات عبر الإذاعة. يُشار إلى أن الأمونيا هو مركب غازي يتكون من النيتروجين والهيدروجين وينتشر في الهواء، ويتفاعل مع ملوثات الهواء الأخرى ويشكل غبارا ناعما يضر بصحة الإنسان، والنباتات والأنظمة البيئية.