مقتل 4 أشخاص إثر انهيار عقار من 13 طابقاً في الإسكندرية

لقي أربعة أشخاص حتفهم إثر انهيار عقار مؤلف من 13 طابقا في مدينة الأسكندرية شمالي مصر، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية اليوم الثلاثاء. وذكرت صحيفة "الأهرام" الحكومية أن فرق الدفاع المدني انتشلت أربع جثث منذ انهار المبنى صباح أمس الاثنين.

وما زال رجال الإنقاذ يعملون على إزالة الحطام والبحث عن المزيد من الضحايا. وأمرت النيابة باحتجاز مالك العقار وأحد المقاولين أربعة أيام على ذمة التحقيق. وأضاف التقرير أنهما قد يواجهان تهمة القتل غير العمد والبناء دون تصريح. وذكر محافظ الأسكندرية محمد الشريف في وقت سابق أن أربعة أشخاص أصيبوا.

وقال إن العقار حدث فيه "انشطار نصفي رأسي". وتم بناء الطابق الأخير بدون تصريح، وكان هناك أمر بإزالته. وأضاف الشريف أن العقار يستخدم غالبيته كشقق مصيفية، مشيرا ضمنيا إلى أن المبنى لم يكن مأهولا بالكامل.