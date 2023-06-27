ألمانيا: صادرات الأسلحة هذا العام بلغت 4.62 مليار يورو

أظهرت بيانات وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية أن الحكومة وافقت على صادرات أسلحة بقيمة 4.62 مليار يورو ( 5 مليارات دولار) حتى الآن هذا العام، بارتفاع بنسبة 12% مقارنة بالنصف الأول من عام 2022 .

وكان المستقبل الرئيسي لصادرات الأسلحة من الأول من يناير حتى 19 يونيو هي أوكرانيا. وبلغت قيمة صادرات الأسلحة إلى أوكرانيا 1.18 مليار يورو. وجاءت في المرتبة الثانية المجر بواقع 1.03 مليار يورو، وفقا لمعلومات قدمتها وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية لنائب بحزب اليسار، وحصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) على نسخة منها. وقد وافقت الحكومة خلال عام 2022 على صادرات أسلحة بقيمة 8.36 مليار يورو، فيما تعد ثاني أعلى صادرات في تاريخ ألمانيا بعد الحرب.