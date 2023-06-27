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المكسيك: القبض على جنود يشتبه في تورطهم باختفاء 43 طالباً

المكسيك: القبض على جنود يشتبه في تورطهم باختفاء 43 طالباً
27 يونيو 2023 10:00

ألقت الشرطة المكسيكية القبض على مجموعة من الجنود يشتبه في تورطهم باختفاء 43 طالباً فقدوا منذ ما يقرب من عقد.

وقال أليخاندرو إنسيناس، وزير الدولة لحقوق الإنسان في وزارة الداخلية المكسيكية، الاثنين على تويتر إن ثمانية جنود احتجزوا. ويوجد بالفعل أربعة أفراد آخرين من القوات المسلحة رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة، بمن فيهم قائد يزعم أنه أمر بقتل ستة من الشبان.

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ويتردد أن الجنود وأفراد فاسدين من الشرطة اختطفوا 43 شاباً يدرسون في كلية ريفية لتدريب المعلمين في أيوتزينابا في سبتمبر 2014. ويقال إنه تم تسليم الطلاب إلى عصابة لأسباب غير معروفة. وتم حتى الآن العثور على رفات عظمية لثلاثة فقط من الشباب وتم التعرف عليهم.

المصدر: وكالات
المكسيك
الشرطة المكسيكية
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