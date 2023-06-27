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أميركا تسجل أولى الإصابات المحلية بالملاريا منذ 20 عاماً

البعوضة المسببة لمرض الملاريا
27 يونيو 2023 09:38

 قالت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها يوم الاثنين إن خمس حالات إصابة بالملاريا تأكدت في ولايتي فلوريدا وتكساس، وهي المرة الأولى منذ 20 عاما التي تحدث فيها حالات إصابة محليا في الولايات المتحدة بالمرض الذي ينقله البعوض ويحتمل أن يكون قاتلا.
وأضافات أن الحالات الأربع في فلوريدا، إلى جانب حالة واحدة في تكساس، جرى تشخيصها على مدى شهرين.
وقالت في تحذير صدر يوم الاثنين إن الملاريا تعد حالة طبية طارئة، وإن أي شخص تظهر عليه الأعراض يجب "فحصه على وجه السرعة".
لكنها أشارت إلى أن خطر الإصابة بالملاريا لا يزال منخفضا في الولايات المتحدة، وأن معظم الحالات يتم اكتسابها عندما يسافر الأشخاص خارج البلاد. وقالت إن 95 بالمئة من حالات الإصابة بالملاريا تحدث في أفريقيا.

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المصدر: وكالات
أفريقيا
الولايات المتحدة الأميركية
الملاريا
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