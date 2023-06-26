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وزيرة الخزانة الأميركية تزور الصين قريبا

جانيت يلين، وزيرة الخزانة الأميركية
27 يونيو 2023 01:07

تعتزم وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين زيارة بكين مطلع شهر يوليو المقبل وذلك في أول محادثات اقتصادية رفيعة المستوى بينها وبين نظيرها الصيني الجديد، حسبما أفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء الاثنين، نقلا عن مصادر مطلعة.
كانت رحلة يلين مرتقبة منذ فترة طويلة ولكن تأجلت حتى يحين "الوقت المناسب"، حسبما قالت الوزيرة في أبريل الماضي.
وكشفت المصادر عن توقيت الرحلة والغرض منها شريطة عدم الكشف عن هويتها.
ستكون وزيرة الخزانة ثاني مسؤول في الإدارة الأميركية يسافر إلى العاصمة الصينية بكين خلال فترة وجيرة بعد زيارة هذا العام. 
واختتم وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن لتوه رحلته إلى الصين، حيث التقى نظيره الصيني تشين قانغ، وكبير مسؤولي السياسة الخارجية في الصين وانج يي. كما التقى الرئيس الصيني شي جين بينج. 

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المصدر: د ب أ
وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين
بكين
زيارة
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