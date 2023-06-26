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بوتين: منظمو التمرد خانوا الشعب الروسي

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
27 يونيو 2023 01:16

موسكو (الاتحاد)

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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، إنه تم اتخاذ كافة الإجراءات لإبعاد روسيا عن خطر التمرد المسلح، وللدفاع عن النظام الدستوري وحياة وأمن الروسيين. وأضاف بوتين، خلال كلمة في الكرملين، أن «منظمي التمرد خانوا الشعب الروسي ودولتهم»، متوجهاً بالشكر لجميع العسكريين وأجهزة الأمن الذين وقفوا بوجه هذا التمرد. وشدد على أن الأغلبية الساحقة من منتسبي مجموعة «فاغنر»، «وطنيون وموالون للدولة الروسية»، مشيراً إلى أنه «تم استخدامهم لمقاتلة رفاقهم بالسلاح». ونبه إلى أن أي محاولة ابتزاز أو إثارة اضطرابات محكوم عليها بالفشل. وتوجه بوتين بالشكر لجميع العسكريين وأجهزة الأمن الذين وقفوا بوجه هذا التمرد، كما وجه الشكر لقادة ومقاتلي المجموعة «الذين رفضوا إراقة الدماء»، مشدداً على أن «شجاعة الجنود الروس أنقذت روسيا».
ودعا بوتين مقاتلي «فاغنر» للتعاقد مع وزارة الدفاع أو العودة لبيوتهم أو المغادرة إلى بيلاروس.
وأكد أن تعهده لمقاتلي «فاغنر» سوف يتحقق.
وأعلنت اللجنة الروسية لمكافحة الإرهاب، أمس، إلغاء إجراءات مكافحة الإرهاب في مقاطعتي موسكو وفورونيج، التي استمرت يومين على خلفية محاولة التمرد المسلح من مجموعة «فاغنر».
وجاء في بيان اللجنة: «نظراً لعدم وجود تهديد لحياة المدنيين وسلامتهم وممتلكاتهم، قرر رئيس هيئة مكافحة الإرهاب رئيس جهاز الأمن الفدرالي الروسي إلغاء إجراءات مكافحة الإرهاب في موسكو ومقاطعتها، وفي فورونيج ومقاطعتها».
وأعلن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، أنه تم رفع جميع القيود المتعلقة بمكافحة الإرهاب في موسكو.
وفعّلت السلطات الروسية السبت الماضي إجراءات مكافحة الإرهاب في عدد من المقاطعات جنوب غربي البلاد، على خلفية دعوة مؤسس «فاغنر» للتمرد المسلح.

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